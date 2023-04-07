Эксперты рассказали, почему выгоднее пол­учать пенсию на счет в банке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всё больше пенсионеров предпочитают получать свои пенсии на банковские карты, поскольку это намного удобнее. Но большое число людей все еще получают пенсию «наличкой». До 1 мая доставить ее может как «Почта России», так и альтернативные компании. Но с мая 2023 в порядок выплаты пенсий вносятся изменения. Деятельность альтернативных доставщиков будет прекращена.

Те пенсионеры, которые пользовались услугами таких доставщиков, могут оформить банковскую карту для получения выплат в банке. Также они смогут пользоваться выгодными банковскими продуктами и удобными сервисами.

Специалисты отмечают, что получать пенсию наличными может быть невыгодно. Наличные деньги легко потерять и их никто не вернет. Их сложно отправить в качестве подарка получателю в другой город. Деньги, которые лежат под матрасом, «не работают». Они не приносят процентов и не позволяют получить специальные условия по кредитам. Нет никаких бонусов с покупок – на приобретения, оплаченные наличными, кешбэк не начисляется.

Конечно, получать пенсию на руки для многих уже стало привычкой, а в более старшем возрасте привычки менять сложно. Здесь на помощь пенсионерам могут прийти родственники, друзья, соседи, которые смогут рассказать про выгоду от получения пенсии на карту, а также помочь подготовить заявление на перевод, установить приложение банка и научить им пользоваться. Даже люди в возрасте спокойно могут самостоятельно оплачивать квитанции за ЖКХ, телефон, отправлять и получать переводы. При этом снять деньги можно не только в офисе банка, но и в банкомате, который расположен в супермаркете у дома.

Один из вариантов получения пенсии – через СберКарту. Для этого нужно подать заявление на перевод пенсии. Сделать это можно в МФЦ или Социальном фонде РФ, а также через Госуслуги, мобильное приложение или отделение банка.