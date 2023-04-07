Стали известны годовые доходы судей Ростовского областного суда

Декларации об имуществе и доходах сотрудников ежегодно публикуют на сайте Облсуда Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону стали известны доходы судей Ростовского областного суда, в частности экс-председателя инстанции, которая накануне уволилась по собственному желанию. Декларации об имуществе и финансовых поступлениях сотрудников ежегодно публикуют на сайте Облсуда.

Так, годовой доход бывшего председателя судебного участка по итогам 2021 года составляла около 5 млн рублей, в 2020 году - 5,1 млн рублей, в 2019 году - 5,4 млн рублей. Специалист владеет квартирой в 75 кв. метров и гаражом на 30,8 кв. метров. Транспортных средств у нее не имеется.

Какие финансы за год регистрировали у заместителя председателя суда, не указано.

Отметим, в среднем же денежные поступления судей оцениваются в диапазоне от 1 до 5 млн рублей. Речь идет о сотрудниках, которые, вероятно, не имеют отношения к проверочным мероприятиям.

Напомним, ранее у председателя Ростовского областного суда и председателя регионального Совета судей состоялись обыски. Также под проверку попали около 20 специалистов. Предварительно, было возбуждено уголовное дело, но официальных данных по ситуации пока не имеется.

Добавим, после начала проверки и.о. председателя Ростовского областного назначили Фариду Калюжину. Специалист должна была приступить к исполнению обязанностей уже с сегодняшнего дня, то есть с 7 апреля.

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