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НовостиОбщество7 апреля 2023 10:08

Сотрудник новочеркасского вуза, мобилизованный из Ростовской области, погиб в зоне СВО

Алексей Столетов ушел из жизни 27 марта 2023 года
Ангелина СКИБА
Боец погиб при исполнении воинского долга

Боец погиб при исполнении воинского долга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области стало известно о гибели мобилизованного сотрудника ЮРГПУ имени Платова Алексея Столетова. Информацию об этом опубликовали на сайте вуза.

- Невосполнимая утрата постигла коллектив новочеркасских политехников. 27 марта при выполнении воинского долга в зоне специальной операции погиб Алексей Столетов - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ремонтно-строительного участка ЮРГПУ (НПИ), - говорится в сообщении.

Новочеркасца призвали в Вооруженные силы России в сентябре 2022 года. Совсем недавно, 8 марта, мужчина отметил свой 35-й День рождения. Через три недели после этого его не стало - Алексея Столетова убил снайпер во время боевого задания в Марьинке. Дома бойца не дождались родители, жена сын и дочь.

- Алексей Столетов ушел из жизни как герой, продолжая святое дело дедов и прадедов - избавление Отечества от нацистской скверны, - написали коллеги мобилизованного военного.

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