В Ростове на месте авторынка «Фортуна» собираются возвести 200 тысяч кв. метров жилья

На улице Малиновского должны построить 7 жилых домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в Ростове-на-Дону должны начать застройку территории бывшего авторынка «Фротуна». Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг» рассказал заместитель министра строительства региона Сергей Вифлянцев.

- В ближайшем будущем начнется реализация застройки бывшего авторынка на улице Малиновского. Инвестор проводит сегодня соответствующую работу. Это почти 200 тысяч кв. метров, 7 домов будет построено на этой территории, - прокомментировал Сергей Вифлянцев.

Чиновник добавил, что сейчас в городе имеется столько квартир, что их не успевают продавать, то есть наблюдается контролируемое снижение спроса.

- Затоваренность рынка имеется, свободные помещения есть, но их не так много, чтобы бить тревогу. Потенциал для развития конкуренции сегодня имеется, и это подтверждает то, что застройщики выходят с предложениями. Есть определенный уровень миграции населения. Думаю, в ближайшее время спрос еще будет сохраняться, - отметил Сергей Вифлянцев.

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