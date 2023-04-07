В Ростове-на-Дону орден Жукова вручили Южному округу войск национальной гвардии

Бойцам Росгвардии вручили государственные и областные награды. Фото: сайт правительства РО

7 апреля в Ростове-на-Дону глава Росгвардии России Виктор Золотов вручил орден Жукова Южному округу войск национальной гвардии, сообщает сайт донского правительства.

По данным ведомства, награду утвердили по указу президента Владимира Путина. Ведомство отметили за «мужество и самоотверженность росгвардейцев во время выполнения служебно-боевых задач, а также за высокие показатели в боевой подготовке».

- Вы обеспечиваете защиту важных объектов, участвуете в охране правопорядка и противодействии терроризму. Эта работа строится в тесном взаимодействии с региональными властями. Хотел бы поблагодарить руководителей регионов за помощь и поддержку, которую они оказывают войскам, - сказал Виктор Золотов.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России и губернатор Василий Голубев вручили бойцам государственные и областные награды.

- Вы стали надежным звеном в единой системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан. Жители Дона ценят вашу работу, всегда готовы оказывать поддержку, - подчеркнул Василий Голубев.

Добавим, за 30-летную историю войска округа принимали участие в урегулировании осетино-ингушского конфликта, выполняли боевые задачи на территории Дагестана и Чечни, а также ликвидировали последствия наводнений и пожаров, охраняли правопорядок.

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