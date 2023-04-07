В Шахтах по требованию генпрокурора России обновили более 1,7 км городского водопровода

Постоянные отключения были связаны с авариями из-за изношенности труб Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области на территории Шахт провели капремонт участка системы водоснабжения. Это сделали по требованию генерального прокурора России Игоря Краснова, сообщает главное управление Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО.

Обновление коммуникаций выполнили после обращения людей. Местные жители пожаловались в федеральное ведомство на постоянные перебои с водой. Позже, во время проверки, эта информация подтвердилась.

Выяснилось, что постоянные отключения были связаны с авариями из-за изношенности труб. При этом местные инстанции знали о ситуации, но долгое время ничего не делали для решения проблемы.

- С целью восстановления прав жителей города были внесены представления главе администрации Шахт и директору водоснабжающей организации. В итоге областное правительство направило из бюджета 361 млн рублей, - рассказали в УГП РФ по СКФО и ЮФО.

Известно, что за счет выделенных средств в Шахтах смогли обновить более 1,7 км магистрального водопровода.

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