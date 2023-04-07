Мошенники стали использовать новую схему при работе с клиентами банков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты ВТБ зафиксировали новую схему работы мошенников с банковскими клиентами. Получив доступ к личному кабинету пользователя, они стремятся увеличить доступные там лимиты денежных переводов, чтобы расширить сумму денежных средств для вывода на счета дропперов.

В начале разговора с клиентом мошенники используют уже стандартные схемы, чтобы получить доступ к личному кабинету: оформление кредитной заявки, смена финансового номера или доверенного номера телефона. После этого они стремятся изменить лимиты денежных переводов, чтобы увеличить сумму полученных средств.

- При работе с цифровыми сервисами клиентам сегодня надо быть очень внимательными и оберегать свой личный кабинет от посягательств третьих лиц. Для обмана клиентов злоумышленники прибегают к разным схемам, представляясь сотрудниками госорганов, банков и других организаций. Но если раньше их целью было получить доступ к уже имеющимся у вас средствам, то сейчас они нацелены на расширение лимитов доступных переводов, чтобы увеличить свою «добычу», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Он также пояснил, что банк рекомендует регулярно проверять историю входов в учетную запись и настроить подходящие лимиты для денежных переводов, получения кредитных средств онлайн и т.п.

Кроме того, банк рекомендует соблюдать простые правила цифровой и финансовой безопасности: не доверять неизвестным людям, даже если они представляются сотрудниками банков или органов власти в телефонной беседе. Вчитываться в СМС, получаемые от банка, проверять точную информацию о продуктах и условиях обслуживания.