Сити-менеджер Ростова-на-Дону рассказал, как украсят город к Дню Победы

Город украсят панно, флаги и световые композиции Фото: Олег УКЛАДОВ

Улицы и площади Ростова-на-Дону преобразятся к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Город украсят панно, флаги и световые композиции, рассказал в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Доминантами оформления в этом году выступают Театральная площадь и улица Большая Садовая. На фасаде здания «Атомкотломаш» разместят крупноформатное панно с символикой Дня Победы. Его общая площадь составит около 3000 кв. метров, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что на участке Большой Садовой, от Буденновского до Театральной площади, смонтируют флаги и композицию «Фотостена» с ночной подсветкой.

Кроме того, на улицах установят объемно-пространственные композиции «9 Мая» и «С Днем Победы», световые композиции «Звезда 9 Мая» и «Звезда 78 лет Победы», флаговую композицию «Звезда Победы». К слову, всего в донской столице развесят более 300 флагов. Перед Старопокровским храмом будут работать две фотозоны.

- В праздничном оформлении города смогут принять участие и юные ростовчане: на ограждениях разместят 500 детских рисунков, посвященных тематике Великой Победы, - добавил Алексей Логвиненко.

Известно также, что на 42 пилонах собираются разместить фото ростовчан-ветеранов Великой Отечественной войны. В частности, по просьбе Совета ветеранов, на пилоны поместят фото Алексея Береста.

Добавим, установку элементов оформления города собираются завершить до 30 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону орден Жукова вручили Южному округу войск национальной гвардии

Награда была утверждена по указу президента Владимира Путина (подробности)