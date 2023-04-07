В Ростовской области все больше пенсионеров выбирают безналичный способ получения выплат Фото: Мария ЛЕНЦ

По сообщению Сбера, 800 тысяч жителей Ростовской области получают пенсию на карты банка. В связи с прекращением работы альтернативных доставочных компаний с 1 мая, значительная часть людей должна будет переоформить способ получения пенсионных выплат.

Специалисты отмечают, что получение пенсии на банковскую карту является хорошей альтернативой.

- Мы стараемся сделать наши услуги максимально комфортными, люди пенсионного возраста могут безопасно и быстро оформить пенсионные продукты. Банковская карта позволяет не зависеть от доставщика пенсий и его графика работы. Выплата сразу приходит на карту, - рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

Также Руслан Салимов отметил, что карты сегодня принимаются к оплате практически в любой торговой точке. При этом, если нужны наличные, снять их можно не только в офисах банка, но и, к примеру, на кассах магазинов.