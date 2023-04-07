Пять человек пострадали после столкновения легковушки и маршрутки в Ростове-на-Дону

Несколько человек с места происшествия увезли на «скорой» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 7 апреля, в Ростове-на-Дону пять человек пострадали после столкновения легкового автомобиля и маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.

Известно, что авария произошла на улице Черепахина около 15 часов. Столкнулись Lada Priora и автобус малой вместимости, следующий по направлению «Стартовая - Главный автовокзал».

- Выяснилось, что легковушка при развороте через две сплошные столкнулась с маршруткой. В этот момент пострадали водитель и пассажир легкового ТС, а также двое пассажиров, которые находились в салоне общественного транспорта, - прокомментировали в управлении по делам ГО и ЧС.

Городские спасатели помогли добраться до кареты скорой помощи водителю и пассажиру автомобиля Lada Priora, а также пожилой женщине из маршрутного такси. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

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