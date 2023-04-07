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НовостиОбщество7 апреля 2023 15:35

В Ростовской области без вести пропал 31-летний мужчина

Иван Борисенко не выходит на связь с 26 марта
Лейла МИРИШОВА
Близкие мужчины последний раз видели его 26 марта. Фото: "ЛизаАлерт"

Близкие мужчины последний раз видели его 26 марта. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области разыскивают пропавшего 31-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

По информации поискового отряда, Иван Борисенко не выходит на связь с близкими с 26 марта. Близкие мужчины последний раз видели его 26 марта. Когда он перестал выходить на связь, то родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Позже к поискам подключились и волонтеры. Они прочесывают все улицы и близлежащие районы.

Рост Ивана – около 180 сантиметров. У него нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.

В день пропажи он был одет в красную спортивную куртку, серую майку, светлые джинсы, красные шлепки и шапку.

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