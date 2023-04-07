Лидером по сельхозработам стал Песчанокопский район. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области к яровому севу приступили все районы. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

По словам первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, сегодня яровыми культурами засеяли порядка 360 тысяч гектаров – это 20% от плана.

– Сейчас в Ростовской области ведется сев всех сельхозкультур. Большую часть занимают зерновые и зернобобовые – ими уже засеяно около 260 тысяч гектаров. Однако донские аграрии планомерно расширяют спектр полевых работ. Накопленная за последние недели в почве влага положительно влияет на рост и развитие как яровых, так и озимых культур, – поделился Виктор Гончаров.

Лидером по сельхозработам стал Песчанокопский район. В муниципалитете засеяли почти 31 тысячу гектаров. Второе место забрали аграрии Целинского района – 28 тысяч гектаров. На третьем месте оказались сальские и зерноградские сельхозработники. Они засеяли порядка 27,7 тысячи гектаров.

Всего в донском регионе семенами ранних зерновых и зернобобовых засеяли около 260 тысяч гектаров – 40% от поставленного плана. Технические культуры засеяли на 64 тысячи гектаров – 6%, на кормовые культуры пришлось – 16 тысяч гектаров, что составило 16% от плана. Овощи и картофель – на 4,7 тысячи гектаров. Это 36% от плана.

Отметим, что Минсельхоз России согласовал донским аграриям льготных кредитов на сумму 12,2 млрд рублей.

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(Подробности)