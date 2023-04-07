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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 16:46

В региональном УГИБДД прокомментировали ДТП с автобусом

Авария произошла на проспекте Буденовском
Лейла МИРИШОВА
В момент аварии в салоне пассажирского транспорта находилось 18 человек. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В момент аварии в салоне пассажирского транспорта находилось 18 человек. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В региональном УГИБДД прокомментировали ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла 7 апреля около 14:45 на проспекте Буденовском.

По предварительной информации ведомства, 53-летний водитель «ВАЗ 2112», двигался со стороны улицы Текучева в направлении улицы Варфоломеева. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «Паз» 21 маршрута. В момент аварии в салоне пассажирского транспорта находилось 18 человек.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля

- ВАЗ 2112». Они были доставлены в медицинское учреждение. Трем пассажирам автобуса была оказана разовая медицинская помощь, – сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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По предварительным данным, пострадали пять человек

(Подробности)