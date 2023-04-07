В Таганроге местного жителя заключили под стражу за убийство мужчины

Злоумышленник нанес товарищу удар ножом в грудь
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Таганроге 35-летнего местного жителя заключили под стражу за убийство мужчины. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 7 апреля.
По версии следствия, в апреле текущего года мужчина вместе с товарищем распивали горячительные напитки дома. На фоне выпитого спиртного между знакомыми завязалась ссора. В какой-то момент мужчина схватил нож и ударил товарища в грудь. От полученной травмы последний скончался на месте. Медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
- В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в ведомстве.
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