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НовостиОбщество7 апреля 2023 17:55

В Новочеркасске мужчина пытался перебросить на территорию исправительной колонии запрещенные предметы

У задержанного нашли два свертка с сильнодействующими препаратами
Лейла МИРИШОВА
Мужчину задержали, а все запрещенные препараты изъяли

Мужчину задержали, а все запрещенные препараты изъяли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске мужчина пытался перебросить на территорию исправительной колонии запрещенные предметы. Об этом сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, 7 апреля сотрудники режимного учреждения заметили, как мужчина пытался перебросить запрещенные препараты одному из отбывавших наказание. При обыске у него обнаружили два свертка, в которых находились 86 таблеток сильнодействующего препарата и два пакета с порошкообразным веществом весом шесть граммов. Мужчину задержали, а все запрещенные препараты изъяли.

- По данному факту проводится проверка, задержанный гражданин и изъятые у него предметы переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщили в ведомстве.

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