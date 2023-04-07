В Ростове на Северном власти разрешили построить копию разрушенного храма

Разрешение будет действовать до 10 февраля 2028 года
Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО
В Ростове-на-Дону на Северном власти дали разрешение построить копию храма Александра Невского на пересечении улиц Космонавтов и Капустина. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации.
Планируется воссоздать копию храма, который был разрушен во время СССР. Разрешение будет действовать до 10 февраля 2028 года. Объект будет двухэтажным, а его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров.
Отметим, что Храм Святого князя Александра Невского находился в центре города. Сейчас на том месте находится сквер перед зданием правительства Ростовской области. В 30-х года советские власти решили убрать храм и построить Дом Советов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове на месте авторынка «Фортуна» собираются возвести 200 тысяч кв. метров жилья
Инвестор уже работает над этим проектом