В Ростове на Северном власти разрешили построить копию разрушенного храма

Разрешение будет действовать до 10 февраля 2028 года Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону на Северном власти дали разрешение построить копию храма Александра Невского на пересечении улиц Космонавтов и Капустина. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации.

Планируется воссоздать копию храма, который был разрушен во время СССР. Разрешение будет действовать до 10 февраля 2028 года. Объект будет двухэтажным, а его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров.

Отметим, что Храм Святого князя Александра Невского находился в центре города. Сейчас на том месте находится сквер перед зданием правительства Ростовской области. В 30-х года советские власти решили убрать храм и построить Дом Советов.

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