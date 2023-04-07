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НовостиОбщество7 апреля 2023 18:28

В Ростове на Северном власти разрешили построить копию разрушенного храма

Разрешение будет действовать до 10 февраля 2028 года
Лейла МИРИШОВА
Разрешение будет действовать до 10 февраля 2028 года

Разрешение будет действовать до 10 февраля 2028 года

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону на Северном власти дали разрешение построить копию храма Александра Невского на пересечении улиц Космонавтов и Капустина. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации.

Планируется воссоздать копию храма, который был разрушен во время СССР. Разрешение будет действовать до 10 февраля 2028 года. Объект будет двухэтажным, а его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров.

Отметим, что Храм Святого князя Александра Невского находился в центре города. Сейчас на том месте находится сквер перед зданием правительства Ростовской области. В 30-х года советские власти решили убрать храм и построить Дом Советов.

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