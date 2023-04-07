В Ростовском зоопарке поздравили с 51-летием карликового бегемота Рифа

В этом году бегемоту Рифу исполнился 51 год.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовском-на-Дону зоопарке свой день рождения отметил карликовый бегемот Риф. Об этом сообщили в Telegram-канале зоопарка 7 апреля.
В этом году бегемоту Рифу исполнился 51 год. Сотрудники зоопарка подготовили ему праздничный обед из его любимых лакомств. Работники зоопарка отметили, что средняя продолжительность жизни карликовых бегемотов равна 35-40 лет, поэтому Риф - старейший среди бегемотов, живущих в зоопарках мира.
- Риф — уроженец США. Он родился в 1972 году, но уже через год его передали зоопарку Калининграда. Там бегемот обзавёлся потомством и провёл всю молодость. В Ростов-на-Дону Риф переехал в ноябре 1990 года, - рассказали в зоопарке.
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