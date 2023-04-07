В Ростове закупают оборудование для подсчета пассажиров в автобусах

Все блоки будут подключены к программному автоматизированному рабочему месту Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на автоматическую систему подсчета пассажиров понадобится более 20 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

В документах указано, что до 15 июля необходимо поставить 65 комплектов, а до конца 2023 года - еще 70. В комплект входит оборудование (блок) с интерфейсом, которое подключается к модулю учета льготников (через единый социальный проездной билет - ЕСПБ). Кроме того, к нему подключены камеры видеонаблюдения. С помощью нейросети система сможет распознавать движение пассажиров, которые входят, выходят или просто перемещаются по салону. Все блоки будут подключены к программному автоматизированному рабочему месту администратора/оператора.

Заказчиком выступает МУП «МТК Ростовпассажиртранс». Крупнейшее в городе транспортное предприятие потратит на 135 комплектов 21,6 миллиона рублей. Оплачивать заказ собираются за счет внебюджетных средств.

Новое оборудование привезут на улицу Малиновского, 7А/100, где размещается РМПАТП-5. Этот филиал обслуживает более 10 автобусных маршрутов. В том числе №№ 4, 6, 8, 16, 20 и 34.

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