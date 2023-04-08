В Ростове синоптики обещают дождь в выходные 8 и 9 апреля

В Ростове прогнозируют дождливые выходные Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в субботу, 8 апреля, по прогнозам синоптиков, в первой половине дня может пойти дождь, который прекратится ближе к вечеру.

Утром в субботу столбик термометра покажет +9, днем +16, вечером +15, а ночью температура опустится до +7. Ветер — до пяти метров в секунду.

В воскресенье, 9 апреля, с утра будет пасмурно, днем и вечером — небольшой дождь.Утром столбик термометра покажет +14, днем +16, вечером обещают 15 градусов тепла, а ночью +10.

Порывы ветра составят от двух до трех метров в секунду.

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