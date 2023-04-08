Жена шоумена Дмитрия Диброва на 14-летие со дня свадьбы подарила ему подушку

Полина Диброва подарила супругу необычный презент
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Мама троих детей, модель Полина Диброва, сделала мужу необычный подарок. На 14-летие со дня свадьбы она вручила Дмитрию подушку.
По словам самого шоумена, презент — не из дешевых, зато у изделия — пожизненная гарантия.
По словам супругов, подушку делали специально на заказ, учитывая рост ее обладателя и позу, в которой он чаще всего спит.
- Решила подарить ему сладкие сны, - прокомментировала Полина Диброва.
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