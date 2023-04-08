Администрация Ростова опубликовала размер выплат за уничтоженную технику НАТО

Военным полагаются дополнительные выплаты за захват или уничтожение техники противника Фото: Александр КОЦ

В официальном телеграм-канале администрации донской столицы опубликовали размер дополнительных выплат, которые полагаются участникам специальной военной операции.

Из информации следует, что миллион рублей заплатят за захват танков Leopard, Abrams, Challenger. Столько же — за захват пусковой установки HIMARS.

За уничтожение обычного танка полагается выплата в сто тысяч рублей. 500 тысяч рублей — за уничтожение танков Leopard, Abrams, Challenger.

За уничтоженный вражеский вертолет выплатят 200 тысяч рублей. За подбитый БМП врага — 50 тысяч рублей.

50 тысяч рублей заплатят за уничтоженные БпЛА (средней дальности), ракеты «Точка–У», снарядов РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган», HIMARS.

Также за каждые сутки активных наступательных действий полагается доплата в восемь тысяч рублей. И 50 тысяч рублей — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.

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