Администрация Ростова опубликовала размер выплат за уничтоженную технику НАТО

Военным полагаются дополнительные выплаты за захват или уничтожение техники противника
Фото: Александр КОЦ
В официальном телеграм-канале администрации донской столицы опубликовали размер дополнительных выплат, которые полагаются участникам специальной военной операции.
Из информации следует, что миллион рублей заплатят за захват танков Leopard, Abrams, Challenger. Столько же — за захват пусковой установки HIMARS.
За уничтожение обычного танка полагается выплата в сто тысяч рублей. 500 тысяч рублей — за уничтожение танков Leopard, Abrams, Challenger.
За уничтоженный вражеский вертолет выплатят 200 тысяч рублей. За подбитый БМП врага — 50 тысяч рублей.
50 тысяч рублей заплатят за уничтоженные БпЛА (средней дальности), ракеты «Точка–У», снарядов РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган», HIMARS.
Также за каждые сутки активных наступательных действий полагается доплата в восемь тысяч рублей. И 50 тысяч рублей — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.
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