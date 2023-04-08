Стала известная дата окончания отопительного сезона в Таганроге

В Таганроге отопительный сезон заканчивается через несколько дней
Фото: Мария ЛЕНЦ
В администрации Таганрога Ростовской области назвали дату окончания отопительного сезона. Это произойдет 12 апреля, следует из официального сообщения.
Городская мэрия отметила, что отопление отключат из-за того, что в среднесуточная температура воздуха составляет восемь градусов.
Если вдруг случится резкое похолодание, то подача тепла в дома жителей будет возобновлена.
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