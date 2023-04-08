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НовостиОбщество8 апреля 2023 8:34

Стала известная дата окончания отопительного сезона в Таганроге

Отопление в квартирах отключат 12 апреля
Анна ШИЛЯЕВА
В Таганроге отопительный сезон заканчивается через несколько дней

В Таганроге отопительный сезон заканчивается через несколько дней

Фото: Мария ЛЕНЦ

В администрации Таганрога Ростовской области назвали дату окончания отопительного сезона. Это произойдет 12 апреля, следует из официального сообщения.

Городская мэрия отметила, что отопление отключат из-за того, что в среднесуточная температура воздуха составляет восемь градусов.

Если вдруг случится резкое похолодание, то подача тепла в дома жителей будет возобновлена.

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