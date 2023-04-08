В Ростовской области затонул понтонный причал

В Ростовской области Дон вышел из берегов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области, в Семикаракорском районе, из-за половодья ушел под воду понтонный причал. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.
- Причал парома Семикаракорска утонул на глазах. Похоже, это надолго. Не будет он работать в ближайшее время, - говорит автор поста.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что на малых реках региона не прогнозируется резких подъемов воды.
- Весенние максимумы ожидаются ниже средних многолетних, опасных отметок уровни воды не достигнут, - рассказали в пресс-службе областного МЧС.
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