В Ростовской области затонул понтонный причал

В Ростовской области Дон вышел из берегов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Семикаракорском районе, из-за половодья ушел под воду понтонный причал. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

- Причал парома Семикаракорска утонул на глазах. Похоже, это надолго. Не будет он работать в ближайшее время, - говорит автор поста.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что на малых реках региона не прогнозируется резких подъемов воды.

- Весенние максимумы ожидаются ниже средних многолетних, опасных отметок уровни воды не достигнут, - рассказали в пресс-службе областного МЧС.

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