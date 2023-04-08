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НовостиОбщество8 апреля 2023 11:41

В Ростове задержали мужчину, укравшего кофейный автомат

Сумма ущерба составили 80 тысяч рублей
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростове у мужчины украли кофейный автомат

В Ростове у мужчины украли кофейный автомат

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Ростове, в Пролетарском районе города, предприниматель стал жертвой обмана, сообщили в донском главке.

По данным ведомства, бизнесмен сдал мужчине в аренду автомат для продажи кофе. Арендатор собирался поставить машину в одном из торговых центров, но так этого и не сделал. Когда наступило время оплаты автомата, ростовчанин перестал выходить на связь.

Оказалось, что он просто продал автомат по заниженной цене, а деньги потратил.

Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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