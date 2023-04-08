В Покровском сквере Ростова прошел День древонасаждения

В Покровском сквере высдадили саженцы деревьев. Фото: администрация Кировского района города

В донской столице сегодня, 8 апреля, во всех парках и скверах высаживают деревья. Не стал исключением и Кировский район города. Здесь, в Покровском сквере, высадили молодые саженцы.

Перед тем, как приступить к работе, с приветственным словом к собравшимся обратилась глава администрации Кировского района города Ростова Наталия Симаченко.

- Ведь чем больше будет посажено деревьев, тем краше станет вокруг нас, тем чище будет воздух, которым мы дышим, - улыбнулись ростовчане, которые приняли участие в экологической акции.

Следующий День древонасаждения пройдет в районе осенью.

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