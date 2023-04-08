В Вербное Воскресение в 55 храмах Ростова пройдут праздничные службы

9 апреля православные христиане отмечают Вербное Воскресение
Фото: Мария ЛЕНЦ
Православные христиане в воскресенье, 9 апреля, будут отмечать Вербное Воскресение, или, как еще называют этот праздник, Вход Господень в Иерусалим.
- В этот день во всех 55 православных храмах города Ростова-на-Дону пройдут праздничные богослужения, - рассказали в пресс-службе администрации Ростова.
А после службы все желающие смогут освятить вербу.
За порядком на улицах будут следить полицейские и казаки.
Напомним, ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что Пасха в этом году выпадает на 16 апреля.
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