В Вербное Воскресение в 55 храмах Ростова пройдут праздничные службы

9 апреля православные христиане отмечают Вербное Воскресение Фото: Мария ЛЕНЦ

Православные христиане в воскресенье, 9 апреля, будут отмечать Вербное Воскресение, или, как еще называют этот праздник, Вход Господень в Иерусалим.

- В этот день во всех 55 православных храмах города Ростова-на-Дону пройдут праздничные богослужения, - рассказали в пресс-службе администрации Ростова.

А после службы все желающие смогут освятить вербу.

За порядком на улицах будут следить полицейские и казаки.

Напомним, ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что Пасха в этом году выпадает на 16 апреля.

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