В Ростовской области линию электропередач, упавшую в реку из-за метели, восстановили спасатели

Спасатели помогли устранить коммунальную аварию. Фото: пресс-служба областной службы спасения на воде

В Ростовской области, в Каменском районе, из-за метели в конце марта оборвался электрокабель, который соединял поселок Чистоозерный и хутор Дубовой.

Линия электропередач тянулась через реку Северский Донец. До восстановительных работ ток в дома местных жителей подавался по резервным каналам.

Как сообщили спасатели на внутренних водах, сегодня, в субботу, восьмого апреля, основную линию электропередач удалось восстановить.

- Сотрудники коммунальных служб попытались самостоятельно перевезти провод на противоположный берег, но попытки были тщетны: на весельной лодке было очень сложно справиться с сильным течением реки. На помощь пришли спасатели Каменск-Шахтинского подразделения областной службы спасения на воде, которые на спасательном катере перевезли конец линии электропередач на другой берег, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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