«Аллею заслуженных учителей» открыли в Ростове на левом берегу

В Ростове прошел День древонасаждения. Фото: пресс-служба городской мэрии

В Ростове в субботу, в День древонасаждения, в парке на левом берегу Дона высадили целую аллею сосен. Ее назвали «Аллеей Заслуженных учителей».

Как сообщил в своем телеграм-канале глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко, в честь пятнадцати педагогов высадили столько же деревьев.

Тем временем на «Аллее спортивной славы» также кипела работа. Здесь участие в высадке сосен приняли олимпийская чемпионка по фехтованию Лариса Коробейникова, победительница Олимпийских игр Светлана Бойко и Владлена Бобровникова.

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