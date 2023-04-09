В Ростове обещают дожди в рабочую неделю с 10 по 14 апреля

Синоптики обещают дождливую неделю в донской столице Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице следующая рабочая неделя будет пасмурной и дождливой. Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 апреля, утром в Ростове столбик термометра покажет 8 градусов тепла, днем потеплеет до 17, вечером будет +14 градусов. Первый рабочий день недели будет пасмурным, но без осадков.

Во вторник, 11 апреля, также весь день пасмурно. Температура воздуха утром +15, днем +17, вечером +14.

В среду, 12 апреля, пасмурно и дождь во второй половине дня. Утром столбик термометра покажет +11, днем +16, вечером +13.

В четверг, 13 апреля, утром в Ростове будет 9 градусов тепла, днем +13, вечером +11, весь день будет идти дождь.

В пятницу, 14 апреля, в Ростове также дождливо. Утром +9 градусов, днем +12, вечером +10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на апрель и май 2023: заморозки и град прогнозируют в оставшуюся часть весны

Начальник гидрометцентра Назарова предупредила о ночных заморозках и граде в апреле и мае (подробнее)