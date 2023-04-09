«Жив, но кричал от боли»: очевидцы рассказали об аварии в центре Ростова

Пострадавшего отвезли в больницу на скорой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в ночь с субботы на воскресенье произошла авария с пострадавшим. Об этом в городских пабликах сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, парень перебегал дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход был совсем рядом.

В результате прохожий оказался под колесами авто.

- Он жив, но очень кричал от боли, - написал свидетель ДТП в социальных сетях.

Пострадавшего доставили в больницу.

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