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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 6:40

«Жив, но кричал от боли»: очевидцы рассказали об аварии в центре Ростова

ДТП произошло на пересечении Садовой и Ворошиловского
Анна ШИЛЯЕВА
Пострадавшего отвезли в больницу на скорой

Пострадавшего отвезли в больницу на скорой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в ночь с субботы на воскресенье произошла авария с пострадавшим. Об этом в городских пабликах сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, парень перебегал дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход был совсем рядом.

В результате прохожий оказался под колесами авто.

- Он жив, но очень кричал от боли, - написал свидетель ДТП в социальных сетях.

Пострадавшего доставили в больницу.

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