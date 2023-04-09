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НовостиОбщество9 апреля 2023 6:51

В центре Ростова и на Западном изменят разрешенную скорость движения с 22 апреля

Рассказываем подробно о предстоящих изменениях
Анна ШИЛЯЕВА
В конце апреля на некторых участках дороги изменят скорость движеня

В конце апреля на некторых участках дороги изменят скорость движеня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В донской столице с 22 апреля нельзя будет останавливать и припарковывать машины у дома № 167/40 на улице Социалистической. Такую меру вводят, чтобы увеличить пропускную способность участка дороги.

Также с 22 апреля в центре города в границах Крепостного и ы Социалистической, 173 можно будет ехать со скоростью, не превышающей 40 километров в час.

А на отрезке от Социалистической, 173 до Журавлева разрешенная скорость движения будет не больше 30 километров в час

А на Еременко, 85 установят скорость движения не больше 40 километров в час.

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