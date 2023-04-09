В Ростове высадили около четырех тысяч деревьев и больше пяти тысяч кустарников

В Ростове больше шести тысяч человек приняли участие в Дне древонасаждения. Фото: пресс-служба администраии Ростова

В Ростове заметно увеличился «зеленый» фонд. В День древонасаждения в городе высадили 3,7 тысячи деревьев и 5,4 тысячи кустарников, сообщили в администрации донской столицы.

В акции участвовали больше шести тысяч человек.

Новые растения появились в парках, скверах, возле школ и больниц.

На левом берегу Дона высадили сосны на новой «Аллее заслуженных учителей», а в парке 1 Мая появилась «Аллея врачей».

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