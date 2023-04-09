В Ростовской области с 10 апреля неделю не будет работать радио и телевидение

В некоторых районах области на следующей неделе не будет работать телевизор Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области с понедельника, 10 апреля, в некоторых районах региона не будет работать телевидение и радио. Это связано с профилактическими работами.

Об отключениях сообщает сайт «Цифровое эфирное телевидение».

Так, 10 апреля с восьми до 17.00 сигнала не будет в Новошахтинске.

11 апреля с десяти утра до семи вечера — в Новочеркасске.

12 апреля с 11 до 17.00 - в Киселевке Заветинского района, а 13 апреля — в Денисовском Ремонтненского района.

Полный список адресов смотрите здесь.

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