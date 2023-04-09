Команда СКЖД «Локомотив» стала призёром хоккейного марафона

Фото: пресс-служба СКЖД

В Ростове-на-Дону прошёл турнир по хоккею «Кубок вызова», в котором участие приняли четыре команды: «Локомотив» (СКЖД), «Огнеборец» (ГУ МЧС по Ростовской области), «Крылья Ростова» (Правительство Ростовской области), «Южный рубеж» (прокуратура Ростовской области).

На катке царила атмосфера настоящего спортивного азарта. Хоккейные матчи порадовали болельщиков достойной и яркой игрой, слаженностью команд, честной борьбой и волей к победе.

Фото: пресс-служба СКЖД

У молодой команды СКЖД была большая и активная группа поддержки. В числе болельщиков «Локомотива» был и начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, который внимательно наблюдал за ходом игры. Команда «Локомотив» держала зрителей в напряжении, создавая опасные моменты. Железнодорожники в каждом хоккейной баталии вели упорную борьбу до последних минут.

По итогам всего хоккейного марафона «Локомотив» занял третье место. Первое у команды "Южный рубеж", второе - у "Крыльев Ростова".

Желаем команде железнодорожников не останавливаться на достигнутом и смело идти к новым спортивным вершинам!