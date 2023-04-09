Ростовчанин украл у хвастливого приятеля 600 тысяч рублей

Ростовчанина взяли под стражу за кражу крупной суммы денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове местный житель стал жертвой кражи, рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, мужчина оказался в одной компании с двумя девушками и парнем. Ростовчанин похвастался перед приятелем и подругами, что вернулся из длительной командировки, в которой заработал 600 тысяч рублей.

Знакомый решил воспользоваться моментом. Под предлогом того, что идет в уборную, заглянул в комнату, в которой стояла сумка с деньгами, и вытащил всю наличность.

Когда мужчина обнаружил пропажу, он сразу написал заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что 38-летний подозреваемый задержан, но денег при нем не оказалось. Он все потратил.

- В его отношении завели дело по статье «Кража», - сказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Сейчас мужчина под стражей.

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