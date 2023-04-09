В конце апреля жители Ростовской области смогут увидеть первый весенний звездопад

Астрономы назали числа, в которые можно увидеть звездопад Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростовской области, которые любят наблюдать за ночным небом, уже скоро могут увидеть первый весенний звездопад. Об этом говорится на сайте Московского планетария.

- С 14 по 25 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 22-23 апреля 2023. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час, - сообщают эксперты.

Раньше этот метеорный поток был значительно активенее, чем сейчас. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. Самое старое упоминание о них родом из Китая.

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