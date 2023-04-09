В Ростове в 55 храмах прошли праздничные богослужения

Ростовчане принесли в храмы вербы, чтобы освятить веточки в правосланый праздник Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, в воскресенье, 9 апреля, в 55 храмах Ростова состоялись праздничные богослужения. В этот день священники были в зеленых рясах, ведь этот цвет символизирует вечную жизнь.

А прихожане принесли в храмы вербы, чтобы освятить веточки.

Порядок на улицах в этот день охраняли казаки и полиция.

Напомним, что Пасху в этом году будут отмечать 16 апреля. Многие православные христиане встретят Светлое Христово Воскресенье в храмах донской столицы.

Главное празднование состоится традиционно в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Также на этот день в Ростове запланирована обширная культурная программа.

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