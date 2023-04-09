В Ростовской области обещают ветер до 23 метров в секунду

Сильный ветер и дожди обещают синоптики Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в понедельник, 10 апреля, на юге региона синоптики прогнозируют усиление ветра. Порывы составят до 11 метров в секунду.

А во вторник, 11 апреля, и вовсе достигнут 23 метров в секунду.

Также в регионе всю неделю обещают дожди. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 11-15 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, потепление в регионе начнется во второй половине апреля.

- К концу месяца дневная температура воздуха повысится до +24-27 градусов, - отмечают специалисты.

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