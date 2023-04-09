В Ростове на Плиева ограничат движение

Движение будет закрыто из-за ремонта дороги
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону с понедельника, 10 апреля, ограничат движение транспорта по улице Плиева, сообщили в городском департаменте транспорта.
Речь идет об участке от Нариманова до Евдокимова. Проезд тут будет закрыт до 15 мая. Это связано с ремонтом дороги.
Также в центре города и на Западном на некоторых участках скорость движения транспорта ограничат до 40 километров в час. Более подробно читайте здесь.
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