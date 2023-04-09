Клубок змей нашли жители Ростовской области на берегу водохранилища

Клубок змей нашли рыбаки на берегу водоема
Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
В Ростовской области, на берегу Волго-Донского канала, рыбаки наткнулись на клубок змей. Об этом мужчины написали в городских пабликах. Дончане попытались напугать их громким звуком, но тщетно.
- Не сильно-то и боятся. Их тут куча, просто куча,- рассказали рыбаки.
Мужчины предположили, что на солнышке грелись несколько десятков гадюк.
А еще клубок змей на дереве заметили жители поселка Лиховской. В комментариях пользователи предположили, что змеи выползли из укрытий так как наступила пора спаривания.
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