Правила рыболовства в Таганрогском заливе - 2023: ограничения, ответственность

Встречи с рыболовами проводят каждый апрель. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

В Ростовской области сотрудники Пограничного управления ФСБ по региону и Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры провели рабочие совещания в селах Порт-Катон Азовского района и Петрушино Неклиновского района. Представителям организаций и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются промыслом в Таганрогском заливе Азовского моря, объяснили правила лова. Как объяснили в пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области, такие встречи проходят в каждом апреле и приурочены к началу рыбного промысла.

Присутствующим напомнили действующие Правила пограничного режима и правила рыболовства для Азова-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Особое внимание уделили местам доставки улова, добытого при прибрежном рыболовстве, и обязательном использовании законных орудий лова.

Так, согласно пункту 46 Правил, утвержденных Минсельхозом России, запрещен любительский вылов рыбы в Таганрогском заливе Азовского моря:

- в Донском запретном пространстве в течение всего периода нерестового запрета;

- на удалении более 1,5 км от берега в течение всего периода нерестового запрета.

Кроме того, в период с 1 марта по 31 мая запрещен вылов рыбы в Таганрогском заливе от юго-западной окраины села Маргаритово Азовского района и вглубь залива на расстоянии не менее 1,5 километра, перед гирлом Миусского лимана на расстоянии менее 2,5 км в обе стороны от гирла.

Так, донскими пограничниками с начала года из акватории Таганрогского залива Азовского моря было вытралено более километра сетей и 300 крючьев (для лова краснокнижных видов рыб), изъято у браконьеров более 6,5 тонны рыбы, 10 лодок и транспортных средств. Ущерб, причиненных водным биоресурсам, оценивают в сумму свыше 11,5 млн рублей.

Участникам встречи напомнили, что нарушение закона влечет не только административную ответственность, но и уголовную. Максимальное наказание по статье «Незаконная добыча водных ресурсов» предусматривает до пяти лет лишения свободы. В особых случаях, если в улове найдутся ценные виды рыб, занесенные в красную книгу РФ, грозит статья «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов», которая предусматривает до 9 лет лишения свободы.

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