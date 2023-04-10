В Таганроге при пожаре в квартире погиб 48-летний мужчина

Пламя охватило порядка 20 квадратных метров
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Таганроге при пожаре в квартире жилого дома погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 10 апреля на Театральной, 30.
По предварительной информации ведомства, квартира загорелась около 20:00. Очевидцы, увидев дым, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных огонь охватил порядка 30 квадратных метров. Пламя удалось потушить к 21:00.
Когда пожарные осматривали квартиру, то обнаружили обгоревшее тело 48-летнего мужчины. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
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(Подробности)