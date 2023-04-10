В Ростове-на-Дону без вести пропал 11-летний мальчик

Ребенок пропал 8 апреля.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 11-летнего школьника. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".
Последний раз мальчика видели 8 апреля. После чего связь с ним пропала. Обеспокоенные родители пытались самостоятельно найти подростка, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью в полицию, позже к поискам подключились волонтеры.
Рост – около 160 сантиметров. У него худощавое телосложение, каштановые волосы и карие глаза.
В день исчезновения он был одет в черную толстовку с капюшоном, такого же цвета спортивные штаны и серо-голубые кроссовки.
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