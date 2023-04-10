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НовостиОбщество10 апреля 2023 5:29

В Ростове-на-Дону на Стачках столкнулись иномарки

Водитель "Киа К5" не справился с управлением
Лейла МИРИШОВА
Иномарки столкнулись на проспекте Стачки. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Иномарки столкнулись на проспекте Стачки. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в ДТП столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 9 апреля около 19:25.

По предварительной информации ведомства, 23-летний водитель "Киа К5" двигался по Стачкам в сторону Зорге. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате иномарка врезалась в "Шкоду Рапид", за рулем которой находился 24-летний водитель.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону, в результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, никто не пострадал.

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