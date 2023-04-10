В Ростове 10 апреля синоптики прогнозируют до +17 градусов

Порывы ветра достигнут до 11 метров в секунду. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону в первый рабочий день синоптики прогнозируют до +17 градусов. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В понедельник, 10 апреля, в городе целый день ожидается пасмурная погода. Утром и днем температура воздуха в Ростове составит +16...+17 градусов. К вечеру столбики термометров покажут +15...+13 градусов. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.

Отметим, что 11 апреля синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Порывы ветра достигнут 16 метров в секунду.

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