Массовые отключения электричества проведут в Ростове с 10 по 14 апреля

Об отключениях предупреждает компания «Донэнерго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону с 10 по 14 апреля 2023 года: десятки домов останутся без электричества. Об этом предупреждает компания «Донэнерго». Подробный график опубликовали на сайте ресурсоснабжающей компании.

10 апреля:

Еременко, 85, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/7, 85 А, Дранко, 77-127, 64-102, Коровкина, 47-79, 48-78, Зенитчиков, 37-65, 40-62, Гвардейский, 92-106, Доломановский, 119-133, Днепровский, 113, 115 А, 115 Б, 115/1, 131, Закруткина, 1-9, 2-10, Мясникова, 21-39, 17-я линия, 9-25, 12-24, Татарская, 70-90, 71-91, Мезенский, 12-28.

11 апреля:

Магнитогорская, 9/1, 7, 7 А, 7 Б, 36-46, Заводская, 20 А, 20 Б, 81-79, 61/2, 27-65, 12-18, Жлобинский, 25, Пржевальского, 21-43, 66-68, Урицкого, 58-78, Пацаева, 15, 15/1, 19/1 Д.

12 апреля:

Магнитогорская, 9/1, 7, 7 А, 7 Б, 36-46, Заводская, 20 А, 20 Б, 81-79, 61/2, 27-65, 12-18, Жлобинский 25, Пржевальского, 21-43, 66-68, Урицкого, 58-78, Иртышский, 97-117, 98-120, Пронский, 85-105, 78-98, Свирский, 73-93, 78-98, Украинская, 74-86, Вятская, 58-64, Красноармейская, 125-129, Города Волос, 80-110, 103-117, Журавлева, 119-121.

13 апреля:

Добровольского, 5/1, 5/4 , 5/5, 5/6, 5/7, 5 а, Пацаева, 11, 13, Комарова, 3/3, Черевичкина, 39-61, Ереванская, 28-44, 47, 34-я линия, 11-15, 20-24, 36-я линия, 1-23, 2-30, 38-я линия, 1-29, 2-20, 38-я линия, 1-29, 2-20, Спартаковская, 20, Дунаевского, 17, 1-27, 2-24, Стачки, 26/1, 28, 30, Сакко и Ванцетти, 1-43.

14 апреля:

Жлобинский, 25, Заводская, 20, 20 А, 20 Б, Магнитогорская, 7/1, Станиславского, 57-71, 92-104, Тюхряева, 53-67, 54-64, Рябышева, 43-83, 38-58, 36-я линия, 23-39, 30-56, 38-я линия, 29-91, 18-80.

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