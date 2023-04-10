В Ростове прогнозируют дожди и похолодание, усилится ветер

Дневная температура воздуха будет колебаться от +14 до +17 градусов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростовской области в течение наступившей недели ожидаются дожди и небольшое понижение температуры. Об этом можно судить по прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра.

Например, 10 апреля, ближе к вечеру возможны небольшие осадки. Днем воздух должен прогреться до +17 градусов, а вот ночью температура резко снизится до +10.

В целом же на этой неделе дневная температура воздуха будет колебаться от +14 до +17 градусов, ночью - от +7 до +10. Дожди прогнозируют в основном в темное время суток: в период со вторника на среду и с четверга на пятницу.

Также в донской столице следует ожидать усиления ветра. Средние значения составят 13-15 м/с, но иногда порывы могут достигать 18-21 м/с, добавили синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Напомним, долгосрочный прогноз погоды на апрель 2023 года представила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

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