В Ростовской области исследовали захоронение ранее неизвестной ученым общины греков

Участок на водоразделе принадлежал ранее неизвестной общине греков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Ростовской области во время изысканий перед прокладкой водовода в ДНР нашли нетронутые захоронения неизвестной общины греков, живших около 2 тысяч лет назад, в 1 веке нашей эры. Эту информацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил ведущий археолог ГАУК РО «Донское наследие» Николай Власкин.

- Исследования вели на территории некрополя городища Танаис. Верхний участок, на водоразделе, принадлежал ранее неизвестной общине греков. Там же обнаружили позднесарматские комплексы 2-3 веков нашей эры. Нижний участок содержал позднеантичные погребения, а также остатки кургана катакомбной культуры, созданного 5 тысяч лет назад, в эпоху египетских пирамид, - рассказал Николай Власкин.

По предварительным данным, древнее место захоронения на участке водораздела могло принадлежать грекам, которые пришли из Малой Азии и «были обустроены обособленно по специфическому обряду». Это место оказалось совершенно нетронутым. В нем сохранились уникальные вещи, которые прежде при раскопках в Танаисе не находили.

- Курган эпохи бронзы, о котором мы говорим, сохранился на краю террасы. В нем нашли захоронения кочевников катакомбной культуры. В одном из погребений была обнаружена керамическая, из обожженной глины, крышка. Ее использовали в качестве ритуальной жаровни, - сообщил Николай Власкин.

Эксперт добавил, что теперь все необычные находки будут тщательным образом изучены.

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