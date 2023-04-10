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НовостиОбщество10 апреля 2023 10:21

В Ростовской области исследовали захоронение ранее неизвестной ученым общины греков

Раскопки вели на территории некрополя городища Танаис
Ангелина СКИБА
Участок на водоразделе принадлежал ранее неизвестной общине греков

Участок на водоразделе принадлежал ранее неизвестной общине греков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Ростовской области во время изысканий перед прокладкой водовода в ДНР нашли нетронутые захоронения неизвестной общины греков, живших около 2 тысяч лет назад, в 1 веке нашей эры. Эту информацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил ведущий археолог ГАУК РО «Донское наследие» Николай Власкин.

- Исследования вели на территории некрополя городища Танаис. Верхний участок, на водоразделе, принадлежал ранее неизвестной общине греков. Там же обнаружили позднесарматские комплексы 2-3 веков нашей эры. Нижний участок содержал позднеантичные погребения, а также остатки кургана катакомбной культуры, созданного 5 тысяч лет назад, в эпоху египетских пирамид, - рассказал Николай Власкин.

По предварительным данным, древнее место захоронения на участке водораздела могло принадлежать грекам, которые пришли из Малой Азии и «были обустроены обособленно по специфическому обряду». Это место оказалось совершенно нетронутым. В нем сохранились уникальные вещи, которые прежде при раскопках в Танаисе не находили.

- Курган эпохи бронзы, о котором мы говорим, сохранился на краю террасы. В нем нашли захоронения кочевников катакомбной культуры. В одном из погребений была обнаружена керамическая, из обожженной глины, крышка. Ее использовали в качестве ритуальной жаровни, - сообщил Николай Власкин.

Эксперт добавил, что теперь все необычные находки будут тщательным образом изучены.

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