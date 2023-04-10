В Ростовской области по итогам первого квартала 2023 года атомная станция выработала почти 7 млрд кВтч электроэнергии

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

В марте 2023 года Ростовская АЭС выработала 2,486 млрд кВт.ч электроэнергии. А за первый квартал количество выданной потребителям электроэнергии составило 6,998 млрд кВт.ч. Его будет достаточно, к примеру, для обеспечения 4-х месячной потребности всех жителей и предприятий Ростовской области или годовой потребности республики Дагестан.

Энергетика - основа поступательного социально-экономического развития страны. Стратегическая задача атомной станции - надёжное обеспечение электроэнергией всех потребителей юга России с населением общей численностью порядка 27 млн человек.

Благодаря работе атомной электростанции в атмосферу не попало более 3,28 млн тонн парниковых газов, образующихся при сгорании органического топлива, необходимого для получения такого же количества электроэнергии.

Согласно плану Федеральной антимонопольной службой России в 2023 году АЭС должна будет выработать электроэнергию в объёме 32,279 млрд кВт.ч.

В настоящее время энергоблоки №2, №3, №4 атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Энергоблок №1 находится в планово-предупредительном ремонте.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.