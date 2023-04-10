Павел Астахов сравнил историю Содома и ситуацию с судьями в Ростовской области

На Дону под серьезную проверку, предварительно, попали около 20 судей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Связь между массовой проверкой судей в Ростовской области и грехами Содома заметил российский адвокат, а также знаменитый телеведущий Павел Астахов. Мнение по вопросу эксперт выразил в Екатеринбурге во время презентации своего фильма «Содом. Кара Господня».

- Например, отдельный грех Содома, об этом мало кто говорит, это судьи, абсолютно неправосудные. Мы смотрели трактаты, таких запомнили на века. Им давали прозвища: Лжец, Взяточник, Кровопийца. А что мы видим сегодня? Какие решения выносятся? Вот сейчас, пожалуйста, скандал на юге России, - отметил Павел Астахов.

Общественный деятель подчеркнул, что Содом - «это не про прошлое, а про настоящее и будущее». Ростки и плоды грехов можно увидеть уже сейчас, уверен Павел Астахов. Адвокат намерен доказать в своей ленте реальность библейской истории о судьбе Содома и Гоморры.

Напомним, о разбирательствах с участием донских судей стало известно в апреле 2023 года. Известно, что под серьезную проверку должны были попасть около 20 человек. Ранее сообщалось о следственных действиях.

Известно, что после огласки этой истории заявление на увольнение по собственному желанию подала председатель Ростовского областного суда. После этого в должности и.о. председателя судебной инстанции назначили Фариду Калюжину, а на пост заместителя председателя Ростовского областного суда в ВККС рекомендовали Максима Донченко.

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